新冠肺炎：國家衞健委指　繼續嚴控武漢人員輸出

國家衞健委疾病預防控制局周二（25日）下發防控通知，要求對疫情特別嚴重的湖北省繼續採取最嚴格的防控措施，已實施交通管控的武漢和湖北省其他地市，嚴控人員輸出。各省區市要根據疫情趨勢，加強社區管控、做好重點場所防控，以及加強組織領導，嚴防疫情輸入和擴散。

通知要求，各地要實行人員分類管理，根據居民的旅遊史、接觸史及健康狀況，歸類為不同的風險級別。其中，高風險人員必須在定點醫療機構、定點醫學觀察機構或居家實施嚴格的隔離治療或醫學觀察，相關機構和社區須對其進行嚴格管控。

屋苑、院校、用人單位須落實防控責任，確保清潔、宣傳、監測等措施到位，配合地方疾控部門做好病例報告、流行病學調查及封閉消毒等工作。市場、商場、車站等公共服務類場所，養老院、福利院、精神衞生醫療機構等特殊場所，均要加強消毒和排查。各地各級部門要統籌做好疫情防控和經濟社會發展，加強信息通報、宣傳引導和監測評估。

疾病預防控制局一級巡視員賀青華表示，以縣域為單位分區，根據每個縣域的傳染病情況進行分級，分低中高三級。低風險區是嚴防輸入；中風險區是外防輸入、內防擴散；高風險區則是內防擴散、外防輸出、嚴格管控。