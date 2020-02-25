新冠肺炎：台首宗少年感染　11歲男童探祖父後確診

台灣新北出現家庭群聚感染新冠肺炎，已有5名家人確診。台灣的中央流行疫情指揮中心周二（25日）公布，新增一名11歲少年確診感染，成為台灣確診病例中年紀最小的患者，他與同為確診的爺爺同住，曾到醫院探病。另自鑽石公主號包機返台的旅客中，其中一人出現發燒症狀，被送院隔離治療。

指揮中心表示，少年近日到醫院探望爺爺，至今未有出現疑似症狀，當局為確診患者的密切接觸者檢驗後確診。少年在農曆新年假期時，曾參加校外補習班，接觸者包括老師和其他同學，指揮中心強調，若再有補習班師生檢驗確診，該校將會停班停課。

台灣出現多宗確診病例，為當地經濟帶來重大打擊，台灣的立法院同日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，將安排最高600億元新台幣（約156億港元）預算，用來防疫和振興經濟紓困。對象是受疫情影響而出現營運困難的產業、事業、醫療機構及相關從業人員，向員工提供必要的協助。

另外，台灣將舉行「三月瘋媽祖（港稱天后）」活動，將大甲鎮瀾宮及白沙屯媽祖遶境，有數十萬人參與。目前正值防疫期間，主辦人周二表示，活動照常舉行，「媽祖會保護的」。有民眾擔憂，屆時人頭湧湧，恐防疫情難控制，呼籲延期或停辦活動。