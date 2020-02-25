新冠肺炎：教育部要求嚴控疫情　學生復課無期

內地新冠肺炎疫情持續，除企業及員工復產復工受影響外，莘莘學子復課也受阻延。儘管內地教育部早前表示，學校可根據各省區市的情況自行決定復課時間，又建議盡量做到錯峰、錯區域、錯層次開學，但大多數學校目前均未有具體時間和安排，復課之路可謂遙遙無期。

受疫情影響，教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰本月12日在記者會上稱，已要求各地延遲開學，各地應根據當地的疫情控制情況，分批次、分階段組織開學，對於耽誤的教學任務可以安排周末或暑假進行補足等措施。

而在周一（24日）舉行的教育部黨組會議上，該部部長陳寶生再提出有關教育系統的疫情防控要求，重點包括：在疫情得到有效控制前，原則上大學生不返校、大專院校不開學；地方政府要落實疫情防控，確保一方淨土以及生命安；同時要針對大小小學需要，進一步制訂合適的網上教學方案。

直到目前為此，各地還未有確切的復課時間，大部分只定了最早復課時間，多為本月底至下月初。而各地原則上都優先安排初中三年級和高中三年級最先上學，然後是中等職業教育學校、技工院校畢業年級；高一、二年級；初中及小學；接着才到中職學校、技工院校其他年級；幼稚園、托幼機構；最後才是各大專院校。