新冠肺炎：中年婦8次檢測呈陰性　醫生憑臨床判定確診

四川省資陽市安岳縣一名女子曾先後8次接受核酸檢測，但均顯示為陰性。市縣兩級專家其後診斷為新冠肺炎疑似病例，周一（24日）根據臨床症狀及實驗室檢測結果才正式確診，患者目前在資陽市第一人民醫院接受隔離治療。

事主是56歲唐姓女子，是重慶市九龍坡區一家酒店的洗碗工，該酒店早前有員工確診新冠肺炎。重慶市九龍坡區疾控中心向安岳縣發出協查函，安岳縣於本月2日把唐婦集中隔離及展開醫學觀察。本月7日至23日期間，市縣兩級多次採集唐婦的呼吸道樣本，結果均顯示為陰性，但她的肺部出現明顯白化迹象，轉往資陽市第一人民醫院後才確診。

目前追蹤到曾與唐婦密切接觸人士，已接受核酸檢測，均呈陰性。安岳縣疫情應急指揮部提醒，曾與唐婦一般接觸的人員居家觀察、監測體溫，如有發熱、咳嗽等症狀，需及時向村社幹部報告，在專業人員指導下戴上口罩到定點醫療機構發燒門診就診。