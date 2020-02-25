台流感再添10死　29歲女發病10天併發肺炎亡

台灣流感疫情仍然持續，台灣的疾管署公布數據指，在上周出現10宗確診流感併發重症死亡病例，其中一名來自台灣北部的29歲女子感染流感，有糖尿病、高血壓等慢性疾病史，發病10日後死亡。

防疫醫生林詠青表示，該名女子在上月下旬出現發燒、咳嗽、氣喘等症狀，發病後3天才求診。她在入院時檢查發現肺部兩側出現肺炎症狀，腎臟功能變差，醫生曾為其洗腎。惟她隨後病情惡化，出現呼吸衰竭的情況，轉深切治療部（ICU）治療，在入院7日後死亡。

疾管署指出，台灣的流感疫情持續下降，但上周感染流感到急診求醫有超過5.2萬人，較前一星期下降14.7%。疾管署呼籲，目前社區仍有流感病毒活動，民眾需注意個人衞生，若出現流感症狀，需及時求醫，按照醫囑服藥和休息。

據疾管署發布在官方網站的數據顯示，自去年10月1日至今，患者以感染甲型流感H1N1為主，累計100宗死亡病例，其中大部分患者無接種本季流感疫苗。疾管署數據指，截至本月15日，流感併發重症病例累計有950宗，以65歲以上患者為主，近8成人有慢性病史。