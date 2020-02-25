新冠肺炎：以縣為單位劃分等級　低風險地區全面復工

國務院聯防聯控機制周二（25日）在北京召開新聞發布會，介紹疫情防控工作情況。國家發改委社會司司長歐曉理表示，除湖北省、北京市以外的地方，將以縣級為單位劃分為高中低風險地區，逐步安排復工復產。

歐曉理指出，低風險地區，企業和民眾可全面恢復生產和生活秩序，取消封路限制，各地政府需協助企業解決人手、材料和資金設備等困難，不能以審批等藉口，拖延企業復工復產的時間。

交通部綜合規劃司副司長范振宇表示，內地車流量明顯回升，上周數據可見，高速路客貨車的流量分別達到6344萬輛和2225萬輛，目前有27個省市恢復省際客運巴士，另有35個城市恢復營運軌道交通，正逐漸恢復交通秩序，滿足民眾出行需求。

歐曉理續稱，內地口罩日產量超過5400萬隻，醫用N95口罩日產量超過90萬隻，總體上已基本滿足醫護一線的需求。會上提及，已有大批防護物資運抵武漢，257.9萬件防護服、77.1萬個口罩、507輛負壓救護車、呼吸機1.5萬部等，保障前線醫護人員的醫療物資供應。