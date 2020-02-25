新冠肺炎︰華外交部稱關注日韓疫情　願共同應對

中國外交部周二（25日）召開例行記者會，外交部發言人趙立堅在會上表示，中方高度關注日韓兩國的新冠肺炎疫情，願與日韓一同採取適當必要措施，阻斷疫情跨國擴散；同時，塞爾維亞第一副總理兼外長應中國外交部長王毅邀請，將於周三（26日）至周四（27日）訪華，期間將與王毅進行會談。

趙立堅指保障本國市民安全健康；維護地區和全球公共衞生安全是每個國家應盡的責任，中方願於日本、南韓等國密切溝通，商討加強聯防聯控，共同採取必要的措施。中方亦回應世衞總幹事譚德塞的憂慮，指出中國疫情爆發之初，非洲國家在自身衞生系統較弱的情況下，仍伸出援手。中國將秉持「滴水之恩當以湧泉相報」的傳統，向非洲衞生系統較弱國家提供力所能及的支持。

中國早前提名知識產權組織現任副總幹事王彬穎參選該組織總幹事選舉，受美國阻攔。美國國務卿蓬佩奧團隊表示中方為長期竊取知識產權的大國，領導一個跨境知識產權機構實為荒謬。趙立堅在周二記者會上批評，美國為打壓中國，不遺餘力向其他國家施壓，逼他們放棄支持中國候選人；又在中國抗疫期間，阻撓、破壞中方候選人競選，落井下石。

趙立堅又指，中方留意到美國國防部、國家衞生研究院一些官員，污衊中方利用美國高校的專業知識增強自身軍事及技術競爭力，以招攬人才的方式竊取美方的研究成果。他表示，中方的科技成就都是中國人民憑智慧與汗水而得；中美加強科技交流與合作，符合雙方共同利益；人才跨國流動，推動了世界科技進步，中方採取舉措促進中國與各國的人才流動，與世界其他國家的通行做法並無本質區別。