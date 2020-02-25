網傳保母虐童　台托嬰中心遭勒令停業1年

台灣有網民周一（24日）在網絡社交平台上，發布4段閉路電視影片，指台南一間托嬰中心有保母暴力對待幼嬰、幼童，引起網民關注；至周二（25日），該網民又再發布一段在同一間托嬰中心內，有男性行政人員強吻男童的短片。該網民宣稱，手上共有159條類似的閉路電視影片，將透過兒童權益促進協會理事長轉交警方。市府調查證明屬實，勒令涉事托嬰中心停業1年。

爆料網民周一在社交平台「靠北惡質幼兒園」專頁中，上載4條疑為台南中華西路上的一處托嬰中心，保母虐嬰的閉路電視畫面。影片中，有嬰兒在用餐時，被保母從後方毆打頭部；一名保母將幼童粗暴地推摔在地上；保母用手揮打孩子身體；粗暴揪着孩子耳朵為幼童戴口罩。

爆料網民周二又上傳一段影片，片中只見一男子將一名男童拉到面前，不斷用手觸摸幼童，在嘴對嘴親吻幼童。該網民又表示會將手上159條影片，全部交由兒童權益促進協會理事長王薇君，轉而對托嬰中心起訴。

王薇君表示，目前已帶同影片到台南檢察院，控告托嬰中心涉及傷害、不當照顧行為。她又指出，涉事托嬰中心的保母粗暴對待孩子的舉動，讓這些年幼孩子很無助，有感謝爆料網民對她的信任。

影片曝光後，引發當地家長恐慌，紛紛去到托嬰中心，接走自己的孩子並要求退款。台南市社會局表示，目前已掌握該托嬰中心涉嫌施虐的有3人，分別為2名已離職的保母和托嬰中心負責人；而片中男行政人員被指對幼童有不正當的行為，亦會進一步查證，並依法裁罰。