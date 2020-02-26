新冠肺炎：內地累計病例逾7.7萬宗　多地調低應急響應級別

新冠肺炎疫情持續，截至周二（25日），內地累計確診病例共77150宗，增至2593人死亡；目前出院人數達24734人出院。

近日來，大部分省市陸續復工，大批人員湧入，防控級別亦因應調整。遼寧省大連市決定將全市13個區，按照疫情風險從低至高分為：低風險三級、低風險二級、低風險一級、中風險二級、中風險一級，進行差異化管控。

此外，內蒙古自治區、四川省分別將防疫一級應急響應調整為三級響應、二級響應，降低級別。

不斷更新（香港時間）：

0517 自上周五（21日）以來，內蒙古累計撤除公路防疫點560處。

0345 湖北仙桃市三伏潭鎮衞生院醫生劉文雄日前在家中猝死，仙桃市人社局認為他未感染新冠肺炎，且不在工作時間及地點死亡，故不予以認定為工傷。

0231 山西省周二（25日）無新增確診病例，目前累計133宗；新增治愈出院4宗，累計98宗。

0132 網傳周一（24日）湖北解封，有1735人進入湖南長沙，長沙市防疫指揮部闢謠。