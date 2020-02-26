新冠肺炎：網傳大媽為買餸　沿大廈外牆10樓爬落街

繼續「封城」的武漢市，多次盛傳物價暴升，由於市民都不准外出採購，只能被迫捱貴肉、食貴菜。內地社交網站周一（24日）流傳，一名婦人為逃出屋苑封鎖出街買餸，不惜沿高層單位的外牆爬落樓，但終被保安攔下。官方指婦人曾患精神病，呼籲民眾停止傳謠。

網傳影片拍到，身穿淺綠色羽絨的婦人當時手握窗戶的邊緣，踩着窗台緩緩爬下樓，她手上則拿着一袋東西。知情者稱，片段拍於黃陂區的盤龍城美府明苑，「此女為了出去買點肉，從十樓爬下來」。

區委宣傳部指網傳說法不實，該婦人精神病史，當日下午突然病發爬下樓，在出口被攔。屋苑管理處職員則指，婦人的兒子擔心她的精神狀況，又怕她外出會感染肺炎，於是將她鎖在房間內。未料婦人趁家人不注意，使用該種方式逃走，屋苑發現後已派義工跟進。

此外，上海金山區一名老翁近日因無戴口罩擅自外出，在返回屋苑時被拒進入，惟有翻爬屋苑鐵門。豈料，當他爬到頂端時，不慎被鐵門尖端插中臀部，最終要由消防員救下。