新冠肺炎：咽拭子檢測持續呈陽性　患者盼專家協助

內地新冠肺炎疫情持續，雖然陸續有患者治愈出院，但部分人病情反覆，來自湖北武漢市的32歲女子蔣玉就是其中一人。她上月25日確診為輕症患者，治療7天後出院，惟之後接受核酸檢測時，其咽拭子均呈陽性反應，再度入院；雖然肺部、血液、尿液等檢測結果正常，但因未達出院標準而不獲離開。她直言「我不知道這樣無謂地等下去何時是個頭」，希望有專家願解釋其身上情況、防疫部門「不要忘記我們這群特殊的人」。

蔣玉丈夫上月18日有感冒症狀，她幾日後感覺喉嚨疼癢，從武漢回到老家黃岡後到醫院求診，但未有異常。惟她回家後反覆發燒，至上月25日體溫達攝氏39度及咳血，遂立即到醫院覆查肺部CT，被診斷為輕症患者。經治療打針及連續3次的病毒核酸檢測呈陰性反應後，蔣於本月5日出院。

她表示，入院覆查時肺部、血液等一切正常，但因咽拭子呈陽性反應而需再度入院，「醫生說我帶毒，但不需要治療」，只需待咽拭子樣本轉陰性即可。不過，蔣玉從臨床治愈至今已21天，仍需留院隔離，就連其他病人都問道：「姑娘你不是沒事？你這麼健康，你咋還沒出去？」。

蔣玉指，兒子只有1歲半大，仍在哺乳期，但自己的咽拭子樣本轉陰性根本是無了期等待，「有人說我可能是病毒和抗體共存，或者陽性體現的是抗體」。她希望有專家可解釋其情況，即使要協助研究或進行試驗性治療，「我都能接受，至少有個盼頭」。