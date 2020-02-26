新冠肺炎：傳武漢城管攔車搶蔬菜　當事人澄清

湖北武漢因爆出新冠肺炎疫情，上月開始封城至今已一個月，導致物資供應大為緊張，需要來自全國各地伸出援手。惟近日網上流傳片段顯示，有武漢城管在路中攔截一輛從四川運送蔬菜當地的運輸車，並將菜搬到自己的車上，事件遂引發城管搶物資的爭議，但其後武昌區城管局澄清事件純屬誤會。

據內地媒體報道，拍片者小趙是一名物資運送隊員，他周二（25日）上午9時許在武昌市武重社區，原定幫忙從運輸車卸下從四川西昌運來的一批蔬菜，再分發到社區。小趙到場時，卻發現有城管車輛在場，且正把蔬菜往城管的車上搬，然後開走。小趙一時激動，未有詳細了解便拍片上網誰知卻擺了烏龍。

據物資籌措人周先生解釋，城管當時是協助運送該批蔬菜到其他社區。周先生指，由於當地目前實施出行管制，僅有通行車的車輛可以行駛，唯有要求城管協助運送蔬菜到其他社區。

至於事件中吳姓城管人員指，當時因為忙於搬運社資，因而未清楚向拍片人解釋。另名官姓城管人員則表示，雖然感到委屈，但明白拍攝者也只是出於好心。小趙事後也有向涉事城管道歉。