新冠肺炎：公安部查處2.2萬宗涉疫情犯罪　刑拘4260人

國務院周三（26日）上午召開聯防聯控機制新聞發布會，最高人民法院、司法部、公安部等交代防疫期間的執法情況。公安部副部長杜航偉指，公安機關嚴打各類妨害疫情的和復工復產罪案，截至周一（24日）已查處涉疫情犯罪2.2萬宗、刑拘4260人。

杜航偉表示，公安機關搗破大批製售偽劣產品案件，包括假劣口罩案688宗，拘捕疑犯1560多名，查獲逾3100萬個問題口罩，涉案金額1.74億元人民幣（約1.96億港元）。他強調要嚴打擾亂醫療秩序、非法捕殺交易野生動物、涉黑惡及黃賭毒的案件。他又提到疫情期間，共有49名公安或輔警因公犧牲，讚揚他們以實際行動樹立公安的形象。

司法部副部長熊選國則交代各地監獄的疫情，指截止周二（25日），湖北、浙江、山東3個省共5個監獄爆發疫情，確診病例555宗，重症4宗，沒有發生監獄在押囚犯感染肺炎死亡病例。此外，其他省市的監獄未有囚犯感染。

最高法副院长張述元強調，法院會嚴懲擾亂醫療、防疫、市場及社會秩序等的犯罪行為，包括違反國家有關市場經營規定，對民生、防疫產品囤積居奇的活動。