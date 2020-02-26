新冠肺炎：文旅部要求疫情高風險地區景區暫緩開放

新冠肺炎疫情仍未受控，惟內地有景區陸續恢復開放，其中江西萍鄉武功山景區日前更迎來大批遊客。為免景區開放引起公眾誤判疫情，國家文化和旅遊部周二（25日）印發《旅遊景區恢復開放疫情防控措施指南》，要求疫情高風險地區的景區暫緩開放。

《指南》提到，疫情高風險地區的旅遊景區暫緩開放，疫情中風險和低風險地區的旅遊景區開放工作則由當地黨委政府決定；各地景區需主動做好宣傳引導，提升公眾疫情防控意識，避免因景區開放造成大範圍跨區域人員流動，增加疫情防控風險，或引發公眾對疫情防控形勢的誤判。

《指南》要求景區加強員工健康監測和管理，強化疫情防控培訓，並嚴格落實員工個人的防護措施；另做好景區公共衞生和場館防控，加強清潔消毒及準備必要的藥物和防護物資，實施分區分項目陸續開放，確保景區交通和設備安全。

《指南》續指，景區需強化遊覽管理，採取分時段、間隔性安排遊客入園，落實實名制購票以便追查，並鼓勵採取網上售票、二維碼驗票等方式，減少人員接觸。景區必須加強與當地衞生防疫和文化旅遊等部門聯動，當有異常情況時應及時上報，立即採取隔離及暫時關閉景區等措施。