新冠肺炎：患者遺體解剖發現　病毒或損免疫系統

華中科技大學（華中科大）近日完成9例新冠肺炎死者遺體的病理解剖，據該校法醫學院病理科教授劉良稱，從前期遺體解剖病理研究發現，新冠肺炎不僅損害了肺部，還損及免疫系統和其他器官。有關解剖的詳細報告將稍後出爐。

由劉良及華中科大附屬同濟醫院病理科教授王國平率領的20多人團隊，從上周日（16日）起一連9日對由患者家屬捐出的遺體進行解剖研究。劉良稱，解剖目的是找出新冠病毒會傷害病人的甚麼地方，即靶向器官，以及弄清病毒是通過甚麼機制讓肺部受損，從而採取針對性保護措施。

劉良提到，有患者肺部切面出現黏液性分泌物，顯肺泡功能可能受損，然後氣道被黏液堵住，致臨床上出現缺氧低氧狀態。要改善病人的缺氧狀態，便需要把氣道打通，對黏液進行稀釋、溶解，否則單純給氣給氧，效果可能適得其反。

至於有學者提出新冠肺炎重症患者可能出現心肌炎（或稱章魚壺心肌症），劉良稱臨床和病理上均未發現。他又指，從科研角度來說，病例愈多愈好。

王國平則指，透過遺體解剖進行病理學變化和臨床變化對比研究，有助揭示發病機制，分析死亡原因，提高臨床救治效果和防控效果。他指出，目前看來新冠肺炎和沙士引起的肺炎在病理學上有類似性，都是病毒性肺炎，但也有不同的地方，具體分別會慢慢揭示出來。

據知，除華中科大團隊外，中國病理學專家卞修武院士和上海瑞金醫院團隊，也經已完成2例新冠肺炎患者遺體解剖。