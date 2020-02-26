中鐵南昌局總經理涉貪受賄　最高檢依法逮捕

最高人民檢察院周三（26日）發通報指，中國鐵路南昌局集團有限公司前黨委副書記、副董事長、總經理馬葉江（正局級），以及青海省地方金融管理局前黨組成員、巡視員、副局長王麗（正廳級），涉嫌貪污受賄等罪，經調查後分別對兩人作出逮捕決定。

通報指，馬葉江涉嫌貪污、受賄一案，由江西省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴；南昌市人民檢察院日前依法以涉嫌貪污罪、受賄罪對其作出逮捕決定。王麗則涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有企業人員濫用職權等罪，被青海省人民檢察院依法作出逮捕決定。

公開資料顯示，馬葉江現年52歲，吉林遼源人，由1990年至2014年間在烏魯木齊鐵路局任職，包括副局長、黨委書記、總經理、運輸處副處長等，至2017年任中國鐵路南昌局集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。

現年57歲的王麗為河北河間市人，自1986年起歷任中國人民銀行西寧分行辦公室副主任、主任，國家外匯管理局西寧分局辦公室主任，先後擔任西寧市商業銀行及青海銀行股份有限公司的行長、董事長等職務；2018年任青海省金融工作辦公室黨組成員、巡視員、副主任，同年升任青海省地方金融監督管理局黨組成員、巡視員、副局長。