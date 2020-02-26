新冠肺炎：照顧台確診男翁住院　外籍女看護感染

台灣新冠肺炎疫情持續蔓延，北部80歲老翁一家5口感染後，其在住院期間聘用的30多歲外籍女看護周三（26日）亦被確診。台灣的中央流行疫情指揮中心表示，她曾出現輕微喉嚨不適，經衞生部門檢測確診。

老翁的11歲孫子在周二（25日）確診感染後，他曾在農曆新年假期到校外補習班上課，衞生部門尋回54名同班師生，要求對方停課和居家隔離14日。指揮中心強調，為避免醫院內感染，若有患者住院，只能安排兩人入醫院探病，亦只能有1名看護，每次探病有時間限制，兩者出入均需填寫旅遊史和接觸史。

指揮中心宣布，因應伊朗近日新增確診和死亡病例快速增加，死亡病例僅次於中國大陸，更有輸出病例至阿曼、伊拉克、科威特等多個國家，遂決定從即日起提升伊朗旅遊疫情建議至第二級警示，提醒民眾至當地應採取加強防護措施，返台後需自我健康管理14日。

台灣的蔡英文總統周二在Facebook發文，宣布暫停籌備5月台灣的總統就職活動，以防疫優先，若疫情未有好轉，將不會舉辦大型群眾活動，配合防疫工作，按照疫情指揮中心的意見辦理。