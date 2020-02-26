新冠肺炎：疫情影響體育賽事　部分東奧預選賽將延期

國務院聯防聯控機制周三（26日）在北京召開新聞發布會，介紹住宿餐飲、體育和旅遊等行業情況。體育總局經濟司副司長彭維勇表示，疫情對體育行業造成較大影響，東京奧運會部分項目的資格預選賽將延期舉辦或者異地舉辦，內地足球、籃球、排球等職業聯賽延期，另有50多場馬拉松賽事受影響。

彭維勇介紹，按照北京冬奧會的測試賽計劃，安排20場測試賽，原定在今年2月舉行的首場測試賽受疫情影響取消，其他安排在2020年到2021年賽季，暫未有影響。目前北京冬奧會籌備工作仍然繼續。

文化和旅遊部市場管理司司長劉克智表示，疫情發生後，旅遊行業受到影響，截至周二（25日）提出暫退旅行服務保證金的旅行社共有3.52萬間，佔整體90%，總額為80億（人民幣，下同，約90.4億港元），目前已退還43.62億元（約49.3億港元）。

目前餐飲業的復工方式以外賣為主，商務部服貿司司長冼國義表示，截至周二，湖北武漢市餐飲外賣的數量達13萬訂單。另在旅遊景區的恢復開放方面，文旅部強調，要按分區分風險等級原則，不能「一刀切」，高風險地區的景區暫緩開放，其他等級的景區開放時間由各地黨委政府決定。