政府派機接滯留武漢港人　周五傍晚6時前致電或電郵留位

東方報業集團倡議派包機接載滯留湖北的港人寡弱婦孺回家後，港府終決定派出包機救人。政制及內地事務局發言人今日(26日)公布登記上專機的安排，首批專機主要協助現時滯留武漢市的香港居民返港，費用由港府支付，駐武漢經濟貿易辦事處會安排交通工具接載香港居民前往機場。

政制局表示，身處武漢市而過去沒有聯絡入境事務處協助在外香港居民小組或駐武漢辦求助的香港居民，如希望返港，可於周五(28日)下午6時前，致電： 1868 熱線或通過小組電郵： 1868@immd.gov.hk 登記。登記時須提供聯絡人的姓名、電話號碼及現時身處的地址，小組會進一步聯絡，以作跟進。

發言人強調，現身處武漢市而早前曾求助的香港居民，不需再次致電熱線或通過電郵登記。而身處湖北省其他地區的香港居民中有個別情況比較緊急，例如孕婦等，港府會與湖北省政府商議，並就他們的身體狀況是否適宜出行徵詢醫療意見，目標是盡量安排有關港人乘坐首批專機返港。

政制局續指，在知道求助個案數目後，港府會在實際可行情況下，包括考慮具體操作、檢疫設施接收個案的安排等，擬定第一批專機的數目和接載的人數，未提及航空公司、起飛時間的詳情。

截至今日上午11時，港府共收到超過1700宗在湖北省港人的求助個案，涉及3000多名分布在湖北省37個城市的香港居民，其中約有532名港人身處武漢市。