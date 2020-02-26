中證監前副處長劉鑫受賄獲刑　洩兩赴港上市公司內幕斂財

北京法院審判信息網周三（26日）公布的裁判文書顯示，中國證監會國際合作部綜合處前副處長劉鑫受賄罪成，近日被北京市第二中級人民法院判囚3年，緩刑3年。劉被指負責審核兩間公司申請在香港H股上市時，利用職務便利，為參與上述公司上市股票配售的陳某提供幫助，收受折合196.4萬元（人民幣，下同，約222萬港元）的現金和財物。

判決書顯示，劉男在2006年至2007年間，負責審核湖南有色金屬股份有限公司、洛陽欒川鉬業集團股份有限公司申請在香港H股上市時，為陳某提供幫助。陳某在庭上表示，劉男早年曾告訴他有掙錢的股票，近期要在香港H股上市，問他有無人可在香港購買股票，以配售方式購買，獲利後，兩人各取50%利潤。

劉男表示，對指控事實沒有異議。法院認為劉男主動如實供述有關機關未掌握的主要犯罪事實，具有自首情節，且積極退繳全部贓款，法院對其從輕處罰並適用緩刑，除上述的刑法外，還向他罰款20萬元（約23萬港元）。

內媒報道稱，劉鑫曾在中國證監會工作18年，於2015年辭職，並創立了一家私募機構。他曾在2018年11月被中紀委辦案人員在深圳機場將其帶走調查。