新冠肺炎：深圳擬推最嚴厲禁食野味法　水魚將絕迹餐桌

繼日前全國人大常委會通過關於全面禁止非法野生動物交易的決定，為下一步修法鋪路，深圳市人大常委會亦率先為全面禁止食用野味啟動立法程序。根據該市人大就草案徵求意見的內容，修法擬將人工繁育和飼養的野生動物，例如龜、水魚、蛇等均納入禁食範圍。

深圳市人大繼上周五（21日）就《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例（草案）》舉行座談會，周二（25日）就草案公開徵求意見。意見指出，為確立全面禁止野生動物交易、革除濫食野生動物的陋習，擬將禁食範圍擴大至所有保護類和非保護類陸生野生動物、人工繁育及飼養的陸生野生動物。另作為人類寵物的貓狗，以及供科研實驗的動物，也不宜食用。

意見又指出，草案將直接制訂可食用野生動物的白名單，包括豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿等家禽家畜，以及法例未禁止食用的水生動物。不過深圳市人大法工委相關負責人特別解釋，由人工繁育、飼養的龜、水魚、蛇等野生動物，因具有不小的疫病傳播風險，無法保證食用的安全性，因此被排除在可食用動物範圍之外。

據了解，這次制訂《特區可食用動物名錄》將令深圳成為全國首個明確列出可食用動物的地方。