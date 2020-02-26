新冠肺炎：廣東援武漢醫護發文訴苦　尋求國際援助

湖北武漢新冠肺炎疫情持續，有派往武漢支援的廣東醫護人員，周一（24日）向英國醫學期刊《刺針》發通訊文章稱，目前當地前線醫護身心疲憊，身體出現各種不適，瀕臨崩潰，需外界援助。文章顯示，醫護雙手因經常清洗出皮疹，耳朵額頭有壓瘡、嘴唇起疱，感到無助、焦慮和恐懼。

文章作者署名為曾迎春（Yingchun Zeng，音譯），是廣東醫科大學附屬第三醫院護理部的醫護人員，她以中國醫護人員要求國際醫療援助對抗新冠肺炎為題發布文章。她和同事於上月24日到武漢市，日常工作內容主要負責供氧、心電圖監測、氣道管理、呼吸機調試、血液透析等基礎護理工作。

曾女強調，武漢條件和環境十分困難和極端，「這裏的防護物資，如N95醫用口罩、面罩、護目鏡、防護服、手套等都嚴重短缺」。醫護人員在進入隔離病房兩小時前，需避免進食和飲水，有護士因低血糖和缺氧暈倒。

另外，北京疾控中心和香港大學的研究團隊周一在《刺針》發文，從82名不同感染階段確診患者中，收集臨床樣本。病毒載量研究結果顯示，患者出現症狀5至6日後，病毒載量達到峰值，與沙士在10日後到達峰值時間不同，而新冠患者的痰液病毒載量要高於咽拭子，患者死亡後，痰液病毒載量很高。