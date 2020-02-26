新冠肺炎︰養老院爆集體感染　醫護防護服3天才能更換

新冠肺炎肆虐全球，重災區湖北武漢市再爆出集體感染事件。內地傳媒報道，華中地區最大的機構養老PPP項目（政府和社會資本合作）、位於武漢市社會福利院綜合大樓B座的九州通人壽堂養老院，至今已有30人確診感染，其中包括10名長者及20名醫護。該市民政局養老服務處處長何小平周二（25日）證實，上述患者已分別送院治療。

報道引述九州通人壽堂養老院內部人士指，該院自大年初一（1月25日）起已召集所有員工上班，進行封閉式運營和管理；惟該院還是有多位長者發燒入院治療，更有長者未及治療便去世；由於人手緊張，即使部分醫護人員與感染者有密切接觸，亦沒有隔離，繼續上班，加上防護物資不足，院方發放的防護服規定3天才能更換，導致自本月5日起，多名醫護陸續確診。

何小平指出，武漢市民政居上月19日便下發加強養老機構衛生防疫工作的通知，要求全市養老院自上月21日起實施封閉管理。惟一名武漢養老機構從業人員透露，雖然疫情一開始，養老院便採取封閉式管理，但中間有護理人員帶老者到醫院求診，回來後一般無法隔離，極易便疫情傳入養老院，加上政府在疫情初期聚焦支援醫院，令養老機構長時間沒人過問。

對此，何小平表示，市政府已要求所有養老機構一律納入屬地防控體系，所有養老機構2.3萬名長者和4000多名員工實行核酸檢測，確診或疑似病例一律入院治療，密切接觸者嚴格集中隔離。惟有家屬指個別長者缺乏自理能力，擔心隔離後得不到嚴密看護。

對於護理力量不足，何小平承認，自封閉管理以來，很多養老機構護理人員已超負荷工作，她已多次向上級申請人員支援，首批來自江蘇的支援人員亦已在上周五（21日）抵達，後續還有更多外省人員抵達；另市政府已決定向護理人員增加財政補助，並向社會公開招募志願者。

據了解，九州通人壽堂養老院是武漢市社會福利院和社會資本合作項目，於2018年2月正式開放入住，擁有1200多張床位，集養老、醫療、康復、護理、餐飲、娛樂為一體，6樓以上為長者居住生活樓層，以下則為醫院和康復中心，護理和技術條件堪比三甲醫院，入住該養老院的起步價在5000元人民幣（約5600港元）左右。