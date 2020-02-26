中國外交部︰《華爾街日報》承認發表辱華文章是錯誤

美國《華爾街日報》早前發表辱華文章，中國隨後吊銷3名該報駐京記者的記者證，引起關注。中國外交部周三（26日）在北京召開例行記者會，發言人趙立堅表示，該報近日通過不同渠道同中方溝通，承認發表辱華文章是錯誤，會從中吸取教訓，但至今未向中方道歉。

美國國務卿蓬佩奧早前指摘北京驅逐記者，暴露其對疫情的反應存在問題，呼籲給予中外記者言論自由。對此，趙立堅批評對方對中國無端指摘，中方十分反感和堅決反對，直指他的言論是非不分。趙立堅認為，蓬佩奧將言論自由掛在嘴邊，但又曾辱罵美媒記者等行為，是雙重標準；並敦促他放下有色眼鏡，停止損害中美互信與合作。

會上有記者問及，美國國際宗教自由大使布朗巴克曾表示，中國的措施旨在把穆斯林變成「良好平和的中國公民」；趙立堅表示，美方有關人士不止一次信口雌黃，以宗教自由為名造謠，妄圖破壞中國民族和睦，干涉中國內政，對此表示堅決反對。

另外，台灣的立法院副院長蔡其昌近日表示要以「中華民國台灣」調整兩岸論述，大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三回應稱，「台獨」的言論暴露他們為一黨之私，升高兩岸敵意對抗的險惡用心，欺騙台灣同胞和國際輿論；並重申大陸和台灣同屬一個中國，「台獨」是歷史逆流和絕路。