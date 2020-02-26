同學捲男女糾紛　青年遭點錯相鐮刀劏肚亡

台灣苗栗市日前發生當街斬人事件，起因疑為兩幫青年因男女感情糾紛結怨，上周六（21日）其中一方3名青年消夜時遭多人當街追斬，年僅17歲的湯姓青年腹部被人用鐮刀劏開，傷重不治。有報道指，死者疑被「點錯相」，目前警方已共逮捕4名涉案男子，案件正在偵辦中。

據警方初步調查，死者湯男的同學，因女友與另一男子疑有感情瓜葛，相約談判並將對方打傷。湯男因為與同學常有往來，因此被誤當成一夥。案發當日凌晨4時許，湯男與2名友人在苗栗市自治路附近消夜時，被受傷男子的同伴點錯相，遭10多人分別持鐮刀和棒球棍當街追斬和毆打。湯男因被斬傷失血過多，送院後經近10小時搶救無效身，終告不治。而湯男其中1名友人逃離現場、另1人則受輕傷。

警方事後根據現場閉路電視畫面，已查獲涉案8人，其中邱姓、徐姓和葉姓男子日前已被逮捕並收押，另警方周三（26日）再逮捕另一名邱姓男子，訊後已移送苗栗地檢署聲請羈押。有報道指案中死者養父在當地黑白兩道人脈甚廣，為免事件釀成進一步衝突，警方正積極辦理此案。