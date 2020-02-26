新冠肺炎：女子發燒照突破封城　武漢回京後確診惹爭議

北京市東城區周一（24日）報告一宗確診病例，指患者近日從武漢回京，且抵京前已有發燒症狀，隨即引起輿論熱議。北京市疾控中心周三（26日）證實，涉事黃姓女子近日由家屬駕車接回北京，強調黃女及其家屬目前正接受隔離。鑑於武漢市目前正「封城」，不少網民質疑黃女為何正發燒仍能離開武漢，且直接回到北京家中，批評兩地疫情防控措施「形同虛設」。

北京市疾控中心周三表示，黃女從上周二（18日）持續發燒5日，又出現咽喉不適的症狀，上周六（22日）凌晨由家屬開車接返北京，住在新怡家園小區內；黃女家屬同日向社區辦反映情況，晚上8時10分才被送到集中隔離點隔離觀察，周日（23日）晚上7時由救護車送到東城區普仁醫院治療，周一（24日）確診為新冠肺炎，並轉送到市級定點醫院隔離治療。至於與黃女密切接觸的3名家屬均已被隔離。

惟有內地傳媒引述知情人士透露，黃女是武漢當地監獄刑滿釋放人員，早已在當地確診，屬武漢確診病例；報道又引述一名監獄系統人士指，對於當前疫情防控期間刑滿釋放的人員，獄方應做好銜接處置，勸阻其前往外地，至少不得為其購買前往外地的車或機票，同時應通知當地防疫部門。據稱，湖北司法廳正調查事件。

事件掀起輿論熱議，鑑於武漢目前正「封城」，離開武漢的通道早已關閉，不少網民質疑黃女如何離開武漢；有住在武漢的網民表示，他們連屋苑都不能隨意進出，為何她可以出省，「必須嚴查，可能會擴散疫情，太可怕了」。另有網民指出，北京新怡家園房價昂貴，質疑黃女身份不簡單，「又是哪個皇親國戚搞出來的特權，必須交代清楚」。

此外，內地官媒亦發表評論文章，指黃女如果確實有特殊原因，並且是經過批准後離開武漢的，必須向公眾說明；惟如果是通過不正當渠道出城，就說明武漢在相關規定執行上出現了漏洞，必須一查到底，追究相關人的責任，並及時補漏。