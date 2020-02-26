非法經營金額逾3億元人仔　樂拼侵犯樂高著作權被訴

上海市人民檢察院第三分院周三（26日）就李某等9人侵犯丹麥玩具公司樂高（LEGO）著作權罪一案，向法院提起公訴。據報，李某等人未經樂高許可，透過拆分樂高拼裝積木玩具，進行複製並大量生產，再以山寨品牌「樂拼」名義銷售獲利，涉案金額超過3億元（人民幣，下同，約3.3億港元）。

起訴書指出，樂高公司是國際知名玩具企業，旗下「LEGO」品牌入圍2018年世界品牌500強，在中國有廣泛受眾群體，社會影響巨大；而「Great Wall of China」拼裝玩具等47個系列、共663款產品是樂高創作的美術作品，樂高根據該作品製作、生產了系列拼裝玩具，並在市場上銷售；惟李某等9人在2015年至2019年4月期間，未經樂高許可，便在廣東汕頭市某玩具廠生產、複製上述系列的玩具產品，並冠以「樂拼」品牌在各地銷售。

至2019年4月23日，上海市警方在李男租賃的廠房查獲用於複製樂高玩具的模具、零配件、各類包裝盒、各類說明書、複製樂高系列的樂拼玩具等物品，數量多達60多萬盒，貨值逾3000萬元（約3380萬港元）。

經中國版權保護中心版權鑑定委員會鑑定，「Great Wall of China」等型號樂拼玩具與樂高玩具構成複製關係；另經司法會計鑑定，李某等人在2017年9月11日至2019年4月23日期間，生產銷售侵權產品逾424萬盒，涉額超過3億元。警方在2019年4月至8月期間，先後拘捕李某等9人，各人到案後均承認上述犯罪事實。