新冠肺炎：內地累計病例逾7.8萬宗　1.1萬個公路檢疫點被撤銷

新冠肺炎疫情未見緩和，截至周四（27日）凌晨，內地累計確診病例共78,064宗，增至2715人死亡；目前出院人數達29,745人。

確診人數連續多日下降，且各地陸續復工。公安部最新宣布，截至周二（25日）零時，除湖北、北京外，全國共撤銷公路檢疫點1.1萬個，開通封閉的高速公路出入口超過1100個。據統計，周一（24日）全國高速公路流量1884萬輛次，達到去年同期的75.2%，且在途車輛呈現增加趨勢。

此外，截至周一，有27個省份恢復省際省內客運班車，至少115個地級市、158個縣級市恢復城市公交營運，保障民眾日常需要。

不斷更新（香港時間）：

0533 最高檢指出，截至周二（25日），全國有236人因哄抬物價被追刑責。

0242 山西省周三（26日）無新增確診病例，目前累計133宗；新增治愈出院6宗，累計104宗。

0126 雲南省周三中午12時至翌日凌晨零時，無新增確診病例，累計174宗。

0000 湖北成立小組，調查在武漢刑滿釋放人員突破封城返回北京事件。