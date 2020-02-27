網傳村霸遭鄰居舉報後砸屋報復　警方︰房產糾紛

河南鄭州新密市大學生孫柯凡周二（25日）在網上發文，指一名村霸持鐵錘打砸其家，並附上相關短片，引起輿論關注。警方同日晚上發通報，指事件源於叔姪因房屋產權發生爭執，經調解後雙方已達成協議。

事發於周一（24日）下午3時許，從網傳短片可見，一名男子手持鐵錘站在村屋外叫罵，其後又揮動鐵錘，打碎部分磚牆及窗戶；孫柯凡起初聲稱，該名男子是一名村幹部，在新冠肺炎疫情期間繼續經營麻雀館惟遭舉報，事後把矛頭指向村民，便拿鐵錘打砸村民房屋。消息一出，隨即引起網民熱議。

警方通報則指，警員到場經了解後，確認是65歲村民孫X亮和44歲村民孫X超叔侄二人因房產問題爭執，孫X亮便用鐵錘把房屋窗戶砸碎。因警員無法判定產權誰屬，故聯繫村幹部到場調解；惟因調解不果，警員遂以「故意損壞公私財物」受理案件。

據稱，雙方事後已互相諒解，自願達成賠償協議；針對房產問題，雙方將通過法律解決。另孫柯凡事後刪除貼文，並在微博上發聲明，指因家人健康問題導致情緒不穩，沒了解事情緣由便曝光事件，不存在「黑社會和惡霸」問題。