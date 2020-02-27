新冠肺炎：新疆再教育營衞生差　人權組織憂加速病毒傳播

美媒周三（26日）報道，位於美國的維吾爾組織指新疆再教育營的衞生條件欠佳，可能加速新冠病毒傳播，令疫情雪上加霜，呼籲中國關閉學校。對於英國等國家在聯合國人權理事會第43屆會議高級別會議發表涉疆言論，中國外交部人權事務特別代表劉華駁斥說法，強調有關國家罔顧事實，干涉中國內政和司法主權，中方堅決反對。

名為「維吾爾人權項目」在華盛頓召開記者會，一名曾被送入再教育營的女子透露，營內衞生條件不佳、環境惡劣，大部分人的免疫系統都有問題，即使生病亦無法醫治。另一名女子表示，新冠肺炎可能已在有教育營蔓延，擔心一旦大規模擴散，情況恐難以控制，或令大量人員病死。

此外，英國等國在人權理事會的會議上就涉疆問題發表不實言論，劉華指部分國家和勢力對中國治疆政策作出攻擊和指責，將人權作為政策工具，抹黑造謠。當中方依法採取反恐和去極端化舉措時，他們卻稱是反恐過度、侵犯人權，又以各種理由拒絕參訪新疆。他強調，人權保障沒有放之四海皆准的標準，必須堅持走符合自身國情的道路。