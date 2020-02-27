新冠肺炎：女子疑轉車避檢返京　防疫人員指不可能

湖北武漢市一名黃姓女釋囚近日乘家屬坐駕突破封城，抵達北京後確診新冠肺炎引發關注。據北京市疾控中心公布的路線顯示，黃女上周六（22日）凌晨抵京，惟路途遙遠需經多地公路檢查站，有人懷疑黃女乘車到達高速公路路口後，再由家人開車接走，但公路檢查站執勤的防疫人員指不可能。

內媒記者周三（26日）來到離漢赴京的主要通道、武漢市黃陂區的黃花澇收費站，執勤的防疫人員見到汽車駛近即上前了解，並指出城必須有通行證，每天出城的車輛均會逐一登記。在武漢市洪山區的武鄂高速公路龔家嶺收費站，一名中年女子駕車來到收費站，並向當值交警出示一張由小區開具的證明，但不獲放行。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部指，所有申請離漢人員均需向所在地的區級防控指揮部批准及發出證明，並向市一級防疫指揮部備案，隨後帶同相關證件至出城通道，接受檢測才可出城，手續至少需時2天。

一名家住黃岡市黃梅縣的裝修工人表示，日前和工友前往武漢市為方艙醫院改建水電設施，周一（24日）打算回家。公司當天聯繫武昌區疫情防控指揮部開出證明，除了車輛及個人訊息外，證明上寫有「施工完成後，體溫正常，無其他『新冠肺炎』特異性症狀，予以證明，准許通行」，但他們至周三仍未獲准出城。

武漢女子監獄表示，近期未有釋放犯人，目前犯人都處於留滯狀態。湖北省監獄管理局指，直至本月20日以後仍有刑滿囚犯獲釋，強調是根據法律規定。