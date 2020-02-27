新冠肺炎：衞健委專家受訪　揭湖北瞞報人傳人延誤防控

國家衞健委曾派出三批專家組前往湖北武漢市調查新冠肺炎疫情，首兩批專家組先後指未發現明確人傳人及疫情可防可控，被指要為疫情防控延誤負責。第二批專家組一名匿名成員周三（26日）透露，他們抵達武漢後掌握的資料及訊息有限，並特別關心有沒有醫護人員受感染，但得到的答覆是「沒有」，事後回想可能有人隱瞞真相。

首批專家組於去年12月31日赴武漢市，第二批專家組於上月8日抵達。受訪專家表示，專家組曾視察金銀潭醫院、武漢肺科醫院、武漢人民醫院、同濟醫院及協和醫院等發燒門診，專家組懷疑有人傳人，但一直沒有證據，每到一個地方就問有沒有醫護人員受感染，對方總是回覆沒有，從現在的真實情況來看，懷疑當時有人說謊。

專家組當時收到指示是屬地管理，地方為主，他們只是負責幫忙，湖北及武漢後來均各自有專家組，主要負責病人救治。第二批專家組並沒有看到首批專家組、湖北省及武漢市的正式調查報告，而地方及醫院層面根本不合作。專家稱：「哪怕報一個醫護人員感染，我們也就意識到它有傳染性。」

該專家指，與湖北衞健委領導討論時要求對方如實報告，但對方公然反問「是不是懷疑我瞞報」，令專家組無法再追問下去，而該領導已被免職。資料顯示，湖北衞健委黨組書記張晉、主任劉英姿事後被免職，由湖北省委常委王賀勝兼任兩職。

專家也指，武漢沒有聽從專家組意見，他們在上月10日離開前，曾與武漢說好要把確診及疑似病例一同公布，但最後只公布經實驗室方法確診的41例，認為如果當時公布疑似病例，會增加公眾警惕。對於疫情可防可控的說法爭議，專家強調以今日經驗證明說法是絕對正確，但關鍵是採取措施的時機，否則造成惡果。