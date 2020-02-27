新冠肺炎：鍾南山料疫情4月底受控　病毒不一定源自中國

國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山周四（27日）表示，團隊根據傳統模型基礎，加上其他考慮因素，有信心國內新冠肺炎疫情在今年4月底基本受控制。他亦提出，這次疫情雖然最早於中國發生，但病毒不一定發源於中國，不排除中國可能變成新冠肺炎輸入地，呼籲加強國際合作，共同分享經驗及建立聯防聯控。

廣州市政府新聞辦公室在廣州醫科大學舉行疫情防控新聞會，鍾南山指曾有外國專家預測，全國疫情高峰應出現在本月初，患者總數料有16萬人。他的團隊則預測疫情高峰應在2月中接近2月底出現，確診人數約6萬至7萬。疫情高峰推遲部分因為是政府實施嚴格出行管制等強力干預措施，以及延遲春節後復工和返程高峰。

談到防範疫情散播，鍾南山指目前武漢的病情極為嚴重，外地傳染非常快，但中國只有武漢出現大規模疫情爆發，在廣東等其他地方並沒有大規模爆發。目前判斷病毒的RO值（基本傳染數）約為2至3之間（即一人可傳染2至3人）。早發現的患者有85%以上好轉，而危重症病死率比普通病人危險系數高9倍，特別有高血壓、心臟病等危險系數會高好幾倍。

有關疫情的病毒來源，鍾南山指這個世紀已經有三次冠狀病毒感染，所以凡是發現冠狀病毒感染，一看有聚集性，立即要非常嚴格處理。他又指，新冠病毒的來源仍不清楚，是否早已存在也不知道，中間宿主應該不只有穿山甲一種。

對於一些已治愈病人的排泄物或器官中檢測出病毒，即出院後「復陽」問題，鍾南山表示，如果患者體內產生足夠數量的病毒抗體，即使有殘餘病毒，也不會再受感染。至於會否再傳染給其他人，則值得再觀察。