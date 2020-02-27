新冠肺炎：女釋囚回北京後確診　曾犯貪污罪囚10年獲減刑

湖北武漢女子監獄一名女釋囚早前突破封城，返回北京後確診新冠肺炎。事主的家屬表示，他們接到監獄通知後前去接人，但獄方沒有提及事主發燒一事，感到受騙。內媒翻查武漢市中級人民法院官網，並經知情人士確認，事主真名為黃登英，因貪污罪成判囚10年，經兩次減刑後近日獲釋。

黃登英於1959年出生，是湖北恩施州人，她曾是宣恩縣水利水產局財務股副股長兼出納。她涉及宣恩縣水利水產局的貪污公款案，多次與同事合謀套取項目工程款，包括飲水安全工程管材採購、河堤恢復工程等，貪污3宗公款共計72.1萬元（人民幣，下同，約81.6萬港元），分得36.5萬元（約41.3萬港元）贓款。在2013年的一審中，黃登英貪污罪成判監10年，沒收財產6萬元（約6.8萬港元）。

黃登英分別在2017年9月27日及去年7月15日，因在服刑期間認罪悔罪，遵守法律法規及監規，接受教育改造，努力完成勞動任務，有悔改表現而依法減刑，刑期改成自2011年4月18日起至今年2月17日止。

黃登英的女兒拒絕透露母親如何回到北京，稱相信司法部會作出公正調查。網傳黃登英是國美電器始創人黃光裕的二妹、家族二號人物黃燕虹，曾任國美集團監察中心總監等職，但湖北省監獄管理局明確否認。