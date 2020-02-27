新冠肺炎：取締全國野味食用市場　撤銷人工繁殖許可證

野味被指是新冠肺炎的病毒來源，全國人大常委會日前通過全面禁止非法野生動物的法案，中央各部門亦加緊配合。國家林草局宣布，從周四（27日）起徹底取締全國範圍內食用野生動物市場及交易，凡從事以食用為目的的野生動物人工繁殖，一律撤銷許可證。

國家林草局指，各地林草部門將全面清理規範野生動物人工繁殖機構，並停止以食用為目的出售、運輸野生動物等活動。同時，全面加強非食用性利用野生動物的審批和監管，防止偷食、濫用及虐待動物，杜絕假冒人工繁殖名義非法從野外獵捕野生動物，江西省及黑龍江省已着手推出措施。

國家林草局亦要求各地林草部門集中調配力量，在野生動物重要分布區、棲息地分區，明確保護責任及加大看守，嚴厲打擊亂捕濫獵野生動物。另建立有獎舉報機制，鼓勵和引導社會公眾自覺抵制、主動舉報濫食野生動物行為。

林草局局長張建龍表示，將推進《陸生野生動物保護實施條例》修訂，制訂野生動物人工繁殖、專用標識等配套管理辦法和技術標準，省級林草主管部門也要爭取地方立法機關及時研究修訂地方保護法規，提升野生動物保護管理工作規範化水平。