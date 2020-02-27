新冠肺炎：台疫情指揮中心升至最高級　大甲媽祖遶境延期

新冠肺炎疫情持續，防疫情勢愈趨艱困。台灣行政院長蘇貞昌周四（27日）上午在行政院會中宣布，中央疫情指揮中心即日起提升至最高的第一級，並由衞福部長陳時中擔任指揮官。另受疫情影響，台灣聞名的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動宣布延期舉辦。

蘇貞昌在院會中表示，因應疫情，立法院在3天前通過特別條例，行政院亦於周四提出特別預算，批出9000萬新台幣（約2357.6萬港元），增加30條生產線加強口罩產量。另根據疫情指揮中心指揮官建議，決定即日起將當局級別提升至最高，進駐的部門官員亦會提升級別，將以更高規格迎戰疫情。

受疫情影響，台灣多個宮廟活動均受影響，其中台中市的大甲鎮瀾宮表示，經董監事會開會決定，今年的媽祖遶境活動延期舉辦。據了解，大甲媽祖遶境進香活動是台中市大甲鎮瀾宮每年農曆3月間，舉行長達9天8夜的大甲媽出巡遶境，每年來回徒步約340公里，是全台灣最盛大的遶境活動。