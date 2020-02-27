新冠肺炎：野味產業鏈曝光　獵人透過養殖場洗白避刑責

國家林草局下令徹底取締全國範圍內食用野生動物市場，部分地方也推出禁食和交易野生動物的法規，龐大的野味產業鏈也浮出水面。內媒揭露，不少地方有獵人進山捕獵後將獵物轉售給野味商販，再透過有許可證的養殖場「洗白」，讓野味流向市場。

內媒記者早前透過名為「湖北野味QQ群」網絡通訊群，聯絡到李姓野味獵人和陳姓供貨商。李某家住重慶萬州龍駒鎮，鎮上山頭就是他的獵場。每天下午他都會上山裝好捕獵陷阱，待翌日早上收獲獵物。他表示，每一種動物可每天能捕獲十多隻，當中包括果子狸、箭豬、竹鼠、黃麂等。

李某會把動物出售給野味商販，野兔每隻售45元（人民幣，下同，約50港元）、果子狸售90元（約100港元），黃麂則按重量計，一隻重25公斤便可售3000多元（約3330港元），商販其後高價轉賣給各地的酒店、會所及餐館。另有獵人表示，捕獵多在秋冬季進行，春節前是獵捕的高峰期，除了更容易捕獵，也是因為市場需求更大。

長期向李某取貨的野味商販陳某坦言，為躲避風險，會通過養殖場「掛靠洗白」。所謂掛靠，就是借養殖場的名義賣貨，只要給錢養殖場，在動物耳上打個條碼，就可以將人工繁殖和野生動物混在一起賣，不會被罰。對於各地加緊查處野生動物交易，陳某表示不擔心，更稱只要吃野味的需求存在，就一定會有市場。加大懲罰力度，只令商販風險增加，也令價格提高。