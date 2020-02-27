協調中國領導人訪問　楊潔篪明起訪日兩天

中國外交部發言人趙立堅周四（27日）證實，應日本國家安全保障局局長北村滋邀請，中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將於周五至周六（28日至29日）訪日，舉行新一輪中日高級別政治對話。日媒指，兩人會磋商中國領導人訪日一事。

趙立堅表示，新冠肺炎疫情發生後，日本政府和各界給予中方真誠友善的支持，雙方也圍繞共同應對疫情開展互助合作，體現中國兩國作為近鄰守望相助、共克時艱的可貴精神。他指出，楊潔篪訪日將就中日關係、攜手抗擊疫情以及其他共同關心的問題深入交換意見，希望落實兩國領導人重要共識，增進高層戰略溝通，加強應對疫情合作，推動中日關係進一步向前發展。

趙立堅又指，中方願意與日韓一同完善並強化衞生防疫溝通協調應急機制，加強互通疫情信息，交流防控經驗和技術，開展診療方案、藥品和疫苗研發等領域的合作；同時加強各國間的聯防聯控，共同強化口岸防控措施，加強檢驗檢疫，減少非必要的跨境旅行。目前中方已向日方交付了一批檢測試劑盒，且中方將向日方提供一些其他醫療物資，首批將於周四運抵日本。