不滿家教太嚴　逆女教唆男友殺母雙雙判刑

台灣高雄去年7月發生一宗女子教唆男友殺母案，橋頭地方法院周四（27日）一審宣判，死者鄭姓女兒及行兇的韓姓男子分別被判刑15年6月和13年8月，兩人可上訴。案件起因是鄭女不滿父母管教嚴厲，因而動殺機。

判決書指出，年齡同為21歲的鄭女與韓男，先透過網路認識，並於2018年開始交往。由於鄭女家教甚嚴，父母不允許她交男友。平日鄭女出門，也由王姓母親陪同，致鄭韓兩人只能暗中見面。

去年7月10日晚上，鄭女與韓男透過社交軟件聊天時，前者表示「能不能改父母」、「換了以後就能約會了哦」。由於兩人迷信鬼神之說，韓男曾建議可請神明附身，令鄭女父母重病死亡。

同月12日清晨，鄭女向韓男要求幫忙殺母，韓男於當天前往五金行買下水果刀。同晚韓男一度臨陣退縮，又提出「直接離家出走」，但鄭女指韓男若不幫她便分手。韓男唯有答應。

翌日上午8時許，王婦與鄭女前往大社區金龍路果菜市場買菜時，韓男事前接獲通知到停車處埋伏，待王婦現身時持刀刺向其臉頰和頸部，之後駕電單車載鄭女逃亡4小時後落網。王婦最終傷重不治。

判決指，韓男因鄭女要脅分手而行兇，加上其有學習障礙，事後已獲得死者丈夫和父母諒解。至於教唆殺人的鄭女，因患輕度智障，且母親不准她交男友，令她失去理智而犯案。由於死者家人替兩名被告求情，法官最後作出上述判決。