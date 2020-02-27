新冠肺炎：內媒爆早有病毒基因圖譜　質疑官方刻意銷毀隱瞞

國家衞健委早前將新冠病毒的基因排序，上載至網上基因庫。

新冠肺炎疫情席捲全國，其病毒出處及治療方法一直備受各界關注。據內媒體周三（26日）透露，湖北武漢市去年12月底就有醫院傳出，接診的不明肺炎患者的病毒基因圖譜，與SARS冠狀病毒的基因雷同，惟有關報告上報至國家衞健委，官媒直至1月9日才向外界披露，武漢爆發的疫情病原體為「新型冠狀病毒」。

報道引述醫學論文，當中顯示早在12月15日一名華南海鮮市場男送貨員就已經出現感染徵狀，入院後病情加重，院方將病人的肺泡灌洗液樣本送至第三方機構檢測後，至同月27日才出結果指是病毒是一種新的冠狀病毒。

而幾乎同一時間，武漢另有2名患者相繼前往市中心醫院南京路院區及後湖院區就診，院方均對兩名患者進行支氣管鏡抽樣檢測，報告先後在12月27日及30日反映病毒是新型類SARS冠狀病毒；當局需立即向市衞健委等部門提醒，惟中國疾控中心內部至本月6日才啟動2級響應機制。

報道指，有份作檢測測試的華大基因檢測中心，在去年12月底至少從武漢的醫院收到逾30宗疑難肺炎的病例樣本，且有3宗證實屬新冠病毒感染；一名工作人員透露，當時並不知情病毒已在臨床造成多人感染，甚至爆發家庭聚集性感染；另一名基因測序公司人士透露，在上月1日曾收到湖北省衞健委官員電話，被要求不能再檢測武漢的病例樣本，而已有樣本必須銷毀，更不能對外透露樣本有關訊息、論文及數據。

相隔兩天，國家衞健委辦公廳發布《關於在重大突發傳染病防控工作中加強生物樣本資源及相關科研活動管理工作的通知》，對近期病例樣本，以及目前對病毒掌握訊息進行管理；又規定相關部門需向省級以上衞生健康行政部門做好交接手續，在未經批准下不得擅自向其他機構和個人提供生物樣本及其相關訊息。

有病毒學家透露，中科院武漢病毒所因按現行《傳染病防治法》要求，曾一度被要求停止病原檢測以及銷毀已有樣本，因為中科院根本沒有權限傳染病病原學鑑定，有權限的國家和省級的疾控系統機構卻遲遲未有公布疫情，直至首個基因測序確定新冠病毒15天後，才對社會公開，疑似刻意隱瞞。