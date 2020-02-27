新冠肺炎：研究稱患者年齡和C反應蛋白愈高　死亡風險更大

新冠肺炎疫情持續，湖北武漢市漢口醫院和廣東廣州南方醫科大學南方醫院近日發布研究論文稱，當患者受感染，血漿中便會急劇上升的蛋白質，即C反應蛋白（CRP）與患者的年齡，可預測確診患者的死亡風險。結果發現，當確診患者年齡高於60歲，C反應蛋白濃度高於34mg/L，在12日內死亡率高達33.2%。

上述研究機構收集從上月21日至本月5日，在武漢市漢口醫院住院的577名確診患者的臨床樣本，平均年齡為55歲，44%為男性，其中有309名患者有高血壓、糖尿病等慢性疾病，另有39人在入院期間死亡，死亡率為8.7%。

研究機構將患者的死亡風險分為3個等級，1級風險最低，患者小於60歲且CRP低於濃度34mg/L，3級風險最高，患者大於60歲，且CRP大於等於34mg/L。3級死亡風險在發病後12日內死亡的百分比為33.2%、5.6%和0%。研究指，年齡愈高且C反應蛋白愈高，患者的死亡風險也越高。