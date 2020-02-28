新冠肺炎：深圳破案值最大口罩詐騙案　疑犯賭博輸錢後自首

深圳市公安局周四（27日）公布，近日破獲該市新冠肺炎疫情期間、單案案值最大的口罩詐騙案件，疑犯是一名31歲黃姓男子，他利用售賣口罩詐騙200萬餘元（人民幣，下同，約226萬港元），參與網絡賭博輸光後向警方自首，目前已被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

今年2月初，吳女士在一個微信群內看到黃男稱有渠道購買醫用口罩，於是將消息分享給朋友，並牽頭為朋友們統一購買。同月8日，吳女士通過微信、支付寶和銀行轉帳等多種方式，將310萬元（約351萬港元）轉給黃男，但黃男之後以各種理由一再推拖，拒絕交貨，並將其中108萬餘元（約122萬港元）退還，吳女始知被騙遂報警。

警方介入調查後，於上周五（21日）將黃男逮捕歸案。黃男交代，他收到吳女310萬元後，便將其中200萬餘元用於網絡賭博輸掉了。隨後自己在網上找到了自稱售賣口罩的王先生，並向王先生轉帳112.8萬元（約127萬港元）用於購買口罩，但王先生因口罩缺貨，將款項退回。黃男在吳女士多次催促並提出報警後，將其中108萬餘元退還給吳女。