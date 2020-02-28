猥褻2女生獲刑　南韓狼師返國避審判

台灣台北政治大學韓文學系的南韓籍助理教授朴在慶，在3年前被兩名女學生指控，在研究室內猥褻她們。案件早前在台北地院依性騷擾防治法判囚1年2個月，惟朴男提出上訴後，在高院審理期間返回南韓。高院周四（27日）判決，駁回上訴，維持原判。

法院審理查明，朴男在2017年6月被揭，曾8次觸摸2位女學生的鎖骨長達10秒，又摸臀部等身體隱私部位，另有不同學系的13名學生亦曾遭其猥褻。女學生隨後入稟法院起訴朴男，惟後者否認，反指對方誣告。

朴男聲稱，他在南韓是知名小說家及電視編劇，揚言要將女學生誣告他的情節製成電影或電視劇公開。法院認為，朴男多次陳述不實，毫無悔意，除上述判刑外，還要求他向兩名女生賠償30萬至50萬新台幣（約7.9萬至13萬港元）。惟法院未有對朴男限制出境，後者在去年7月搭飛機返回南韓。

外界擔憂，台灣與南韓無司法互助，擔心索償無門。高院回應稱，按南韓民事訴訟法對其他地方法院判決的審認標準，與台灣的民事訴訟法規定類似，基於國際間司法權相互尊重及禮讓原則，應可相互承認，相關判決應可在南韓強制執行。