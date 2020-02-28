嫦娥四號回傳雷達圖　首揭月背地下淺層結構

繼一年多前實現首次有人類探測器登陸月球背面後，中國研製的「嫦娥四號」着陸器及「玉兔二號」巡視器（月球車） 再造人類歷史，首次揭示了月背地下40米深度內的地質分層結構，對了解撞擊過程對月表的改造、火山活動規模與歷史等，具有非常重要的意義。

中國科學院國家天文台周四（27日）發布消息，指研究員李春來、蘇彥領導的科研團隊，利用嫦娥四號玉兔二號月球車上搭載的測月雷達，獲得月球背面地下淺層的第一張雷達圖像、月表下物質的特性參數，以及濺射物內部地層序列。

研究人員計算分析了月球淺層物質的特性參數，包括電磁波在月表下物質中的傳播速度、介電常數、密度、損耗角正切和鈦鐵含量等，根據獲得的物性參數和雷達圖像，沿着月球車行走的106米的路徑，在深度40米的範圍內，識別出從月背表面到地下12米、地下12到24米，以及地下24到40米三個不同地層單元。

第一單元的細粒月壤內嵌有少量石塊，此月壤層形成於多個撞擊坑互疊的濺射物之上；第二單元是雷達圖像上回波強度最大的區域，表明內部存在大量的石塊，甚至形成了碎石層和碎石堆，說明濺射物的沉積不僅僅是地毯式的鋪散，也會伴隨着物質之間的剪切、混合、挖掘以及二次撞擊坑結構擾動等複雜的地質過程；至於第三單元的雷達回波明暗交替變化，是不同時期、更古老的濺射物的沉積和風化產物。

科研人員稱，深度40米以下雷達信號微弱，高頻通道雷達信號已無法推斷其物質特性。結合區域地質歷史，推測在嫦娥四號着陸點附近，完整的月海玄武岩覆蓋在月表以下大於40米的深度。