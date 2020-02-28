默許兒子吃空餉　通遼市委前書記被開除黨籍

內地官場持續打貪。中紀委網站周四（27日）晚間公布，去年10月受查的內蒙古通遼市委前書記傅鐵鋼，被開除黨籍；並指出他利用職權為兒子安排工作，又默許兒子吃空餉。

通告指出，傅鐵鋼收受禮金，違規從事營利活動；為黑惡勢力充當保護傘；違反生活紀律，出境賭博；利用職務上的便利在職務調整晉升、企業經營、工程建設項目承攬等方面為他人謀取利益並收受財物；濫用權力損公肥私。

經內蒙古自治區紀委常委會會議審議並報內蒙古自治區黨委批准，決定給予傅鐵鋼開除黨籍處分，取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

資料顯示，現年67歲的傅鐵鋼是黑龍江省訥河人，曾任哲裡木盟委委員、組織部長，通遼市委常委、組織部長，呼倫貝爾盟委委員、組織部長，呼倫貝爾市委副書記，烏蘭察布市委副書記、市長，通遼市委副書記、市長，2010年5月至2011年2月任內蒙古自治區通遼市委書記。

在擔任通遼市委書記不到一年後，傅鐵鋼於2011年2月轉任通遼市委巡視員，此後繼續在通遼市委工作（正廳級待遇），直到2016年12月退休。