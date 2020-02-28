遭人偷倒廢油污染　污水處理廠擬設警報系統防堵

台灣高雄鳳山水資源中心，去年底遭不法業者偷倒不明廢油，導致污水處理廠內的缺氧耗氧生物處理系統槽受污染。市水利局周四（26日）與營建署下水道工程處討論後，擬在水廠周邊地區的渠蓋，設置警報器或水位高度監控設施，甚至不排除會加固焊死較少使用的渠蓋，避免同類事件再次發生。

污水處理廠的缺氧耗氧生物處理系統槽內，於去年12月15日出現不明浮油，系統監測到進流水氨氮無法去除、化學需氧量數值超標近3倍。經查，在距離水廠500米處的下水道發現大量油泥，遂立即通報環保局及報警。

高雄地檢署事後介入，並指揮專案小組偵辦，最終在一處渠蓋發現油污痕迹，研判是不法業者掀開渠蓋，再偷排廢油所致。廢油在水廠180米的主幹管中形成大量油泡、油渣，目前仍依賴人力以高壓沖洗方式清除，預計最快要到3月底才能清除完畢。

鳳山水資源中心指，廠區內將設置「緩衝槽」，若再有化學、工業物質流入水廠，就能先隔離儲存，方便後續化驗和排除，而周邊地區的渠蓋則考慮設置開蓋警報及水位高低監測設備，或焊死少用的渠蓋，避免不法人士再偷倒廢油。