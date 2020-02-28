新冠肺炎：網傳武漢銷毀捐贈食物　網民斥不理山區疾苦

境外傳媒周五（28日）報道，有湖北武漢市的義工透露，市政府下令銷毀大量由外地捐贈的新鮮食物，讓國營及大企業出售的食物維持較高價格，以賺取差價彌補高昂運輸成本及趁機發「國難財」。有網民指全中國都是捂着傷口來救援，直斥糟蹋捐贈物資的人不理山區農民疾苦。

義工指，武漢市政府為了限制進入市內的外援食品，設立多重路障攔截，大批外地捐贈蔬菜及肉類因沒有人去接收，導致腐爛發臭，造成極大浪費。他直指官方供應食物已成為官員及大企業斂財來源。網傳片段顯示，一袋袋白蘿蔔、紅蘿蔔、青菜，甚至肉類倒入垃圾桶內，有武漢市民因自行購買蔬菜，被城管沒收。

另一邊廂，負責供應武漢市方艙醫院膳食的餐飲企業以食料價格上漲，員工需支付雙倍工資為由，向市政府申請加價，把各醫院每日餐費由100至150元（人民幣，下同，約111至166港元），一律調整爲150元（約166港元）。此外，在武漢以外地區的鄉鎮及村委會還會收取「隔離費」，有人從外省回到襄陽市須隔離14天，收取逾6000元（約6795港元）。