新冠肺炎：應勇視察監獄等場所　要求做好防控工作

新冠肺炎疫情嚴峻，日前更有湖北武漢女釋囚返北京後確診。湖北省委書記、省新冠肺炎防控指揮部指揮長應勇，周四（27日）視察武漢女子監獄等特殊場所，透過視像了解內部情況。這是疫情發生後，武漢女子監獄內的畫面首次曝光。

應勇先後到訪武漢女子監獄隔離點、武昌區看守所及社會福利院，並了解監獄本部隔離和方艙收治情況。他要求獄方全面排查，及時收治確診患者、迅速隔離密切接觸者，做實做細流行病學調查工作，阻止疫情蔓延勢頭，強調要繼續嚴防死守，發現疫情苗頭要果斷處置，遏制疫情發展。

應勇指出，特殊場所和重點人群的疫情防控面臨較大風險，需要特別管理及抓緊各項防控措施，提出要落實地方屬地責任，切實將特殊場所和重點人群納入當地疫情防控體系，由各地、各級疫情防控指揮部實行統一調度和統籌管理，而特殊場所的黨委和行政班子亦要承擔主體責任。

他表示，特殊場所的重點人群和工作人員，要盡快進行全面核酸檢測，篩查、甄別、分類處置，並立即就流行病學深入調查，對感染源頭和場所追蹤溯源，所有數據及時報告屬地，納入疫情防控大數據系統。對未發生感染情況的特殊場所，要嚴防死守，確保不發生疫情。若出現疫情迹象，就要堅決果斷處置，決不能拖泥帶水、猶豫不決。

中央指導組周四到武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部，了解該市疫情防控進展情況。國務院副總理孫春蘭指出，目前已到關鍵時期，但疫情仍然嚴峻，一點麻木可能就是漏洞，強調要真正落實關口前移，盡可能讓患者及早救治。