新冠肺炎：爆發時間再推早　9月或出現疑似病例

湖北武漢市防控指揮部周三（26日）指，最早登記報告的新冠肺炎患者於去年12月8日發病。但湖北省衞生統計與訊息學會會長、武漢大學流行病與衞生統計學教授宇傳華周四（27日）受訪指，發現愈來愈多12月8日前的病例，最早可追溯至去年9月一名疑似病例。

宇傳華表示，截至本25日數據庫有4.7萬宗病例，當中有一名去年9月29日發病的患者，但他沒有接受核酸檢測，臨床CT診斷為疑似病例。雖然患者已死亡，但數據庫沒有死亡時間，有可能是錯誤數據。

另有2個患者分別在去年11月14日、11月21日發病，12月8日前也有5、6人發病，其中1人於12月2日住院，臨床診斷為肺炎。由於數據量太大，加上部分存在缺失或錯誤，核實數據、辨別真假、整理分析等工作有一定難度，宇傳華的研究團隊正在加緊工作，將進一步聯繫患者或家屬核實。

浙江大學附屬醫院感染病科主任肖永紅則表示，12月8日發病的患者未到過海鮮市場，情況可能是真的，患者說謊的可能比較小，但並不代表他沒有間接接觸過華南海鮮批發市場的相關人員，是否為首位發病患者仍未能確定。肖永紅強調，重點調查野生動物、華南海鮮批發市場的方向是正確，因研究顯示冠狀病毒由動物傳染給人。