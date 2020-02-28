新冠肺炎：補貼企業開設見習崗位　助874萬畢業生就業

新冠肺炎疫情持續，影響874萬應屆的大專院校畢業生就業。國家人力資源社會保障部及教育部聯手推出協助就業措施，包中包括於今明兩年安排百萬名畢業生到企業當見習，並向企業提供補貼。

教育部副部長翁鐵慧在周五（28日）舉行的國務院記者會上表示，為盡力降低疫情對畢業生就業的影響，教育部將和有關部門合力開拓就業渠道，重點加大基礎教育、基層醫療、社區服務等領域招聘，例如增聘畢業生當教師，又鼓勵更多應屆畢業生參軍入伍。

人社部副部長游鈞指出，為拓闊就業渠道，鼓勵企業透過招聘、引導基層就業和支持創業帶動，加快落實就業創業的措施。部門將優化招聘服務，一方面開通網上招聘渠道，同時提早謀劃，一旦疫情結束，便迅速提供現場招聘活動。為擴大見習規模，鼓勵企業開設見習崗位，並提供3至12個月政策補貼。對離校未就業畢業生提供資金、政策和保障上的援助，尤其要重視於湖北就讀和湖北籍畢業生，提供平等就業機會。

被問到今年的高考安排，翁鐵慧表示要綜合評估疫情對考試考點組織、交通出行、命題制卷，中學教學等綜合因素影響。高考方案必須需保障考生和涉考工作人員生命安全和身體健康。相關工作安排將及時公布。